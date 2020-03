Ponti, alla Provincia di Cremona nuove risorse

CREMONA (12 marzo 2020) - Firmato dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e approvato dalla Corte dei Conti il cosiddetto decreto Ponti n° 1 del 3 gennaio 2019. Tale atto assegna alle Province del bacino del Po risorse economiche per un totale di 250 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2023 per la messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e la costruzione di nuovi ponti.

Alla Provincia di Cremona sono destinati direttamente euro 13.250.000,00 per i seguenti interventi:

manutenzione straordinaria del viadotto della SP ex SS 415 “Paullese” sul fiume Serio per euro 870.000,00;

manutenzione straordinaria del ponte di Crotta sul fiume Adda per euro 230.000,00;

manutenzione straordinaria del ponte di Rivolta sul fiume Adda per euro 150.000,00;

ricostruzione del ponte sull’Oglio di Isola Dovarese per euro 12.000.000,00.

Inoltre con il suddetto decreto vengono finanziati gli interventi di messa in sicurezza del Ponte Verdi sul Po tra San Daniele di Cremona e Ragazzola di Parma per euro 20.000.000,00 oltre alla progettazione di fattibilità tecnico economica del rifacimento del Ponte sul Po di Casalmaggiore. Tali ultimi due interventi saranno attuati dalla Provincia di Parma con la collaborazione della Provincia di Cremona.

Tali risorse sono destinate a infrastrutture del territorio cremonese che attualmente presentano limitazioni di portata derivanti da indagini e monitoraggi svolte negli anni scorsi dalle due Province e pertanto le risorse riconosciute dal Ministero costituiscono importanti investimenti per ripristinare la normale mobilità di persone e merci nel territorio Lombardo/Emiliano consentendo il normale sviluppo socioeconomico.

Si ricorda che la Provincia di Cremona svolge da anni un’importante azione di controllo e sorveglianza dei ponti appartenenti alla rete stradale provinciale per il tramite dei propri dipendenti tecnici che hanno portato ad una profonda conoscenza di tali strutture e per i quali sono stati investite importanti risorse.

A tal proposito anche Regione Lombardia ha stanziato per le Province importanti risorse per servizio di monitoraggio e analisi delle strutture da ponte; alla Provincia di Cremona sono state destinati a tal fine euro 287.000 ripartiti in tre annualità (2019-2020-2021).

Pertanto l’ufficio tecnico Diretto dall’Architetto Giulio Biroli si sta organizzando per la programmazione degli interventi anzidetti e dare seguito alle relative progettazioni per cantierare quanto prima i lavori che dovranno essere aggiudicati indicativamente entro due anni.

