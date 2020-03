Mobilità, prorogata al 30 giugno la scadenza dei permessi

CREMONA (12 marzo 2020) - L’Amministrazione comunale, considerata l’emergenza sanitaria in corso, ha stabilito di prorogare sino al 30 giugno 2020 tutte le scadenze dei permessi in corso di validità per accesso alle ZTL, per la sosta riservata dei residenti, per le attività commerciali e per i disabili. Nella proroga sono inclusi anche i permessi temporanei di 6 e 12 mesi. Sarà predisposto un piano di contingentamento e programmazione dei rinnovi a decorrere dal 30 giugno 2020. Per ulteriori informazioni e chiarimenti si invita ad inviare una mail a ufficio.permessi@comune.cremona.it.

