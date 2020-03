Corononavirus, la Giorgio Conti a sostegno del Maggiore di Cremona

CREMONA (12 marzo 2020) - L’associazione Giorgio Conti a sostegno del reparto di Pneumologia dell’ospedale di Cremona. “A seguito dell'emergenza che stiamo vivendo, riteniamo doveroso che anche la nostra Associazione dia il proprio contributo - fa sapere la Onlus, presieduta da Adriana Rinaldi Conti -. Su segnalazione del nostro medico di riferimento, il dottor Giovanni Fasani, siamo venuti a conoscenza della possibilità di destinare un contributo di 50 mila euro al reparto di Pneumologia. Il bonifico è stato effettuato stamattina. Su indicazione del primario dottor Giancarlo Bosio, l’obiettivo è finanziare borse di studio per portare a Cremona personale medico e/o paramedico necessario per l’assistenza ai malati”. Fasani aggiunge che, a discrezione del reparto, i fondi potranno essere utilizzati anche per altre necessità legate all’emergenza Coronavirus.

