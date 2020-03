Il mondo favoloso di Gruppo Gamma contro la paura del virus

CREMONA (12 marzo 2020) - Le mascherine personalizzate, dipinte con tratti da cartoon dai toni sgargianti, sono il frutto dell’attacco d’arte di Chicco, uno degli educatori del centro di neuropsichiatria infantile della cooperativa Gruppo Gamma: ha impugnato i pennarelli per creare un mondo favoloso, al riparo dai pericoli del virus. Ragazzi e operatori diventano, così, i personaggi di un magico regno di fantasia, che si materializza al primo piano del Civico 81, il grande polo del terzo settore di via Bonomelli. Sono le dieci del mattino. A quest’ora, di norma, i ragazzi sarebbero in aula, nelle rispettive scuole. Ma lo stop alle lezioni, imposto per arginare l’epidemia, ha rimodulato le giornate dei ragazzi speciali che partecipano alle attività della coop sociale. Ora si inizia già di prima mattina. All’appello sono presenti in sette, altrettanti sono rimasti a casa.



Da lunedì le attività del centro di neuropsichiatria infantile della cooperativa Gruppo Gamma sono sospese. I ragazzi vengono comunque seguiti dagli operatori secondo le modalità previste dall’ultimo Dpcm. Si ringraziano per la collaborazione la presidente e la vice presidente del consorzio Il Solco, Giusi Biaggi e Susanna Lanzi.

