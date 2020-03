Infermiera rivede la figlia dopo 14 giorni di quarantena

CREMONA (12 marzo 2020) - Sara è a casa, in quarantena. Infermiera specializzata di Terapia Intensiva a Cremona. Per lei e la sua famiglia l’emergenza è scoppiata il 24 febbraio quando si è scoperto che una paziente ricoverata in rianimazione era positiva. Tampone per tutti: lei e una collega contagiate. Fortunatamente, è asintomatica, ma da allora vive in isolamento nella sua casa. Marito e bambini, di 2 e 4 anni, lontani nell’abitazione dei nonni. «I giorni di lontananza stanno finendo — spiega Diego, suo marito —. Stiamo attendendo i risultati del nuovo tampone. Non so cosa sperare: perché quando sarà negativizzata dovrà ritornare là dentro. Ma, sono anche consapevole di quanto per lei sia importante dare il suo supporto e di quanto sia decisivo in questo momento la presenza di esperti in un reparto come la rianimazione».

Nel frattempo, le loro vite proseguono via telefono: c’è la videochiamata della sera, i messaggi vocali del mattino, gli squilli che scandiscono le giornate. «Mia moglie sta vedendo crescere i suoi bambini in questo modo, a distanza di sicurezza: sono piccoli e ogni giorno sembrano cambiare. Imparano cose nuove, pronunciano nuove parole. Questa situazione ci sta togliendo molto, e in mezzo a tante emozioni forti e negative ce n’è una che porto con me: l’incontro dopo 14 giorni di lontananza tra Sara e mia figlia. Ho scattato una foto: erano bellissime, sedute sul pavimento, entrambe con le mascherine e i guanti in lattice. Solo così si sono potute toccare nuovamente».





