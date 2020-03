Mancano le protezioni: «Fabbrichiamole qui»

CREMONA (12 marzo 2020) - Ci sarà in provincia di Cremona qualche azienda in grado di riconvertire gli impianti e mettersi a produrre le mascherine che tutti cercano? Se lo deve essere chiesto anche il sindaco Gianluca Galimberti che ieri ha sondato su questa possibilità le rappresentanze delle categorie economiche. L’obiettivo è in primo luogo capire capire se sul territorio esistono imprese e aziende che possano eventualmente convertire la loro produzione per mettere in linea di montaggio mascherine, guanti e altri dispositivi di protezione individuali. A disposizione delle aziende — sulla falsariga di quanto è già avvenuto a Bergamo su impulso del sindaco Giorgio Gori — c’è un team del Politecnico di Milano. L’ateneo, infatti, ha dato la propria disponibilità a supportare dal punto di vista della consulenza tecnica gli stabilimenti che si dovessero rendere disponibili a riconvertire le loro linee di produzione.

Una «situazione di attuale estremo disagio e di reale pericolo» è quella alle porte delle trenta case di riposo della provincia che stanno per rimanere senza dispositivi di protezione individuali per il personale. E il presidente dell’Associazione delle residenze assistenziali per anziani della provincia di Cremona, Walter Montini , ha scritto un appello indirizzato al prefetto, Vito Danilo Gagliardi, al direttore generale dell’ATS Valpadana, Salvatore Mannino e alla Protezione civile.

