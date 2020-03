Consiglio comunale, approvato il bilancio di previsione 2020-2022

CREMONA (11 marzo 2020) - La seduta del Consiglio Comunale tenutasi nel pomeriggio - interamente dedicata alla trattazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio – viste le disposizioni governative vigenti in questo particolare momento di emergenza sanitaria, si è tenuta a porte chiuse, con l’adozione di tutte le misure precauzionali previste, ed è stata trasmessa in diretta streaming. Presenti in aula 21 consiglieri compreso il Sindaco Gianluca Galimberti. Il Consiglio comunale con 14 voti a favore e 7 contrari ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022, elaborato secondo gli schemi del Bilancio armonizzato ai sensi del D. Lgs 118/2011 comprensivo della nota integrativa, secondo l'allegato del principio contabile applicato alla programmazione del Bilancio armonizzato dando atto che gli importi pareggiano in entrata e spesa per 230.401.937,20 euro nel 2020, per 180.192.469,80 euro nel 2021 e per 178.599.457,00 euro nel 2022.

Terminate le votazioni, la Vice Presidente Maria Vittoria Ceraso ha informato i colleghi della possibilità di devolvere i gettoni di presenza della seduta odierna a favore dell’ospedale di Cremona.

