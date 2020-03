Coronavirus, le associazioni hanno bisogno di risorse

CREMONA (11 marzo 2020) - Un raccolta cumulativa per far fronte all'emergenza Coronavirus. E' quella messa a punto da Cremona Soccorso, Croce Verde e Croce Rossa. «Siamo in prima linea con le nostre ambulanze e stiamo sopravvivendo a fatica. Ora più che mai abbiamo bisogno di fondi per acquistare materiale sanitario, fare manutenzione ai mezzi e sanificarli visto che corrono per tutta la Lombardia. Abbiamo bisogno di acquistare materiale per proteggerci. Più fondi riusciamo a raccogliere, più aiuto riusciremo a dare», chiarisce la volontaria India Gotti.

