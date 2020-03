Coronavirus, chiusura spontanea dei ristoratori di Cremona e provincia

CREMONA (11 marzo 2020) - I ristoratori di Cremona e provincia hanno deciso di fermarsi. «L’attuale situazione di emergenza sanitaria merita la più grande attenzione anche e soprattutto da chi, come noi, ogni giorno è a contatto con le persone - si legge nel comunicato del Gruppo Ristoranti Cremonese - Nei nostri locali offriamo, oltre che il buon cibo, momenti di felicità e spensieratezza; tutte emozioni che oggi non siamo più in grado di elargire. Noi, i nostri collaboratori e i nostri clienti vengono prima di tutto; la nostra e la loro salute sono oggi più che mai il bene prioritario. Per questi motivi, in attesa che arrivino nuove auspicate direttive più restrittive delle attuali, abbiamo autonomamente deciso di sospendere l’attività di somministrazione all’interno di tutti i nostri locali. Ci auguriamo che questa nostra decisione possa dare il suo piccolo contributo all’arrestarsi della diffusione del virus Covid-19, che nella nostra Provincia ha purtroppo colpito numerose persone, e che possa così alleviare il sacrificio e l’enorme lavoro che medici, infermieri e personale sanitario stanno svolgendo in queste ore, e a cui va il nostro collettivo ringraziamento. Ci auguriamo altresì che le istituzioni, sia locali che nazionali, riconoscano l’enorme difficoltà economica che questa chiusura comporta per noi e i nostri collaboratori con le rispettive famiglie, mettendo in atto tutto ciò che è di loro competenza per aiutarci a superare questo momento. Siamo certi che #tuttoandràbene e che con l’aiuto di tutti potremo tornare presto ad allietare le giornate dei nostri affezionati clienti, con la bontà delle nostre cucine e la cordialità delle nostre sale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO