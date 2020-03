DEROVERE (11 marzo 2020) - Vasto cordoglio per la morte di Umberta Neva, volontaria della parrocchiale di Derovere, da sempre in prima linea nella chiesa dedicata a San Giorgio e nel santuario in fregio alla Postumia di Cà de’ Cervi. Se n’è andata a 53 anni, improvvisamente. E’ proprio il parroco don Umberto Zanaboni a ricordare una donna dal cuore grande.

