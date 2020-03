Coronavirus, anche la Croce Rossa ha bisogno di risorse

CREMONA (11 marzo 2020) - Appello dei giovani della Croce Rossa di Cremona. «In questo periodo il nostro Comitato è in grande difficoltà, i presidi per proteggerci stanno scarseggiando e quei pochi che siamo riusciti a trovare costano moltissimo - chiarisce Chiara Barbieri, Consigliere Croce Rossa Italiana-Comitato di Cremona -. Per far fronte a queste spese impreviste ma essenziali per continuare la nostra battaglia contro questo virus abbiamo avviato una raccolta fondi anche se sappiamo bene che ce ne sono tante in giro e in molti hanno bisogno come e più di noi».

