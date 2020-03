Il lutto: addio Maria Bologni Bonseri, la signora del pane

CREMONA (11 maro 2020) - Per più di cinquant’anni ha servito le sue prelibatezze dal bancone della panetteria di via Giuseppina, diventata un punto di riferimento per generazioni di cremonesi. Maria Bologni, vedova Bonseri, volto sorridente dell’omonimo gruppo di panetterie, se n’è andata alla soglia dei 90 anni, che avrebbe compiuto fra quindici giorni. A stroncarla è stata una trombosi improvvisa, che l’ha strappata all’amore dei figli Emilio, Enrico, Virginia, Mauro e degli adorati nipoti che le rallegravano le giornate.

Purtroppo a causa delle direttive nazionali sulle celebrazioni funebri, per i clienti non sarà possibile salutarla un’ultima volta, come avrebbero sicuramente voluto fare, ma sono centinaia i messaggi di cordoglio arrivati ai famigliari nelle ultime ore e lasciati anche sul social network Facebook.

