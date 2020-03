Coronavirus, in provincia di Cremona i positivi salgono a 957

CREMONA (10 marzo 2020) - Le persone contagiate dal Coronavirus in provincia di Cremona sono 957, un incremento di 41 casi rispetto a ieri. Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, nell'appuntamento quotidiano di aggiornamento da Regione Lombardia. Parlando della situazione nei territori, Gallera ha confermato "la grande pressione in cui si trovano alcuni ospedale come quello di Cremona". Dal Maggiore, ha detto l'assessore, "solo oggi sono stati portati via 8 pazienti" per liberare spazi e consentire nuovi ricoveri.