Coronavirus, le nuove misure organizzative dei servizi del Comune di Cremona

CREMONA (10 MARZO 2020) - L’Amministrazione Comunale, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19 e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all’interno del territorio della città di Cremona e dell’intera provincia, ha ritenuto, in coerenza con la finalità di evitare il verificarsi di occasioni di contagio, di procedere ad una ridefinizione delle attività e dei servizi degli uffici comunali adottando, a partire da mercoledì 11 marzo, sino a diversa disposizione, le misure organizzative che si possono leggere in questa tabella [GUARDA E SCARICA]