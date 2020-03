Caorso, Wipak Bordi investe: fervono i lavori per la sede

CAORSO (11 marzo 2020) - A pieno ritmo, sulla strada provinciale Padana Inferiore al confine con San Nazzaro di Monticelli, i lavori per la realizzazione di una nuova sede produttiva dell’azienda Wipak Bordi Srl che è già insediata da tempo in paese (in via Giuseppe Ungaretti).

L’edificio sarà destinato alla lavorazione di carta e altri materiali per la produzione di imballaggi per alimenti. Ci saranno importanti risvolti occupazionali, con eventuali nuovi dipendenti che andranno ad aggiungersi alla settantina attuale. Due i lotti costruttivi in previsione nell’area a lato della provinciale, per un totale di 82.500 metri quadrati circa, comprensivi anche di parcheggi e aree verdi.

