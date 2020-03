Coronavirus, sui social la richiesta di conoscere dove sono i controlli delle forze dell'ordine

CREMONA (10 marzo 2020) - Sono passate poche ore da quando il premier Conte ha comunicato una stretta sugli spostamenti - facendo diventare tutt'Italia zona protetta - ma sui social sono già comparsi numerosi post con la richiesta sconsiderata di essere aggiornati dagli altri automobilisti sui posti di controllo delle forze dell'ordine. Qualcuno si è anche lanciato in squallide frasi biasimevoli: "Così gli sputo addosso e li infetto", facendo riferimento all'eventualità di essere fermati. E ancora: "Cerchiamo di segnalare i posti di blocco in tempo reale a Cremona, con indicazione della carreggiata"; "Per fortuna ci sono scuse facili per ingannarli, così possiamo andare in giro liberamente". Molti di questi post sono stati rimossi dagli amministratori delle pagine sulle quali erano stati pubblicati. Ogni commento è superfluo: superficialità e furbizia devono lasciare lo spazio - per il bene di tutti - a serietà e responsabilità. Ma sembra che questo concetto non sia ancora molto chiaro.

