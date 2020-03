Spaccate, notte di danni e razzie

CREMONA (10 marzo 2020) - Negli ultimi giorni, per la strade di Cremona si è registrato un drammatico boom dei furti con spaccata sulle auto in sosta. Nella cornice di una città spopolata a causa dell’epidemia di Covid-19, le vetture parcheggiate negli stalli all’aperto diventano obiettivi particolarmente facili - specialmente nelle ore notturne - per i saccheggiatori, che possono muoversi pressoché indisturbati. Tra le vittime dell’ultimo blitz c’è anche il titolare del ristorante Kandoo di piazza Cadorna - per tutti Gianni -, che ha postato su Facebook la sua denuncia pubblica: «Cari amici e clienti, questa notte mi sono ritrovato la vettura danneggiata» ha scritto il noto ristoratore a commento di due fotografie che parlano da sole. «Visto che siamo in autoisolamento, questi delinquenti si approfittano del fatto che c’è poca gente in giro. Vi suggerisco di prestare più attenzione su tutto. È un momento molto difficile, ma spero che presto torni presto per tutti la normale quotidianità». Inoltre il ristoratore cinese ha annuncia che la scorsa settimana è stata rubata l’auto ad uno dei suoi amici. Solo un altro dei numerosi reati commessi in quest’ultimo periodo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO