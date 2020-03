La Protezione civile non si ferma: roggia e strada in sicurezza

SAN BASSANO (10 marzo 2020) - La Protezione civile non si ferma mai. Lo scorso fine settimana ha indossato tute e caschetti per mettere in sicurezza non solo un tratto di roggia ma anche una delle strade più trafficate del paese. Ai volontari guidati da Marco Mazzolari è servita un’opera di ingegneria naturalistica per evitare cedimenti alla sponda sud della Montalbana, canale che attraversa il centro abitato e confluisce nel Serio Morto all’altezza del ponte carraio di via Castelmanfredo, strada minacciata fino allo scorso fine settimana dalla presenza di alcuni salici cespuglio. L’intervento ha richiesto diverse ore di lavoro e non è ancora concluso: il prossimo step consiste nel taglio degli alberi cresciuti lungo la sponda nord, quella confinante con l’area Due Ponti, che versa in condizioni più o meno analoghe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO