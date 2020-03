Coronavirus, impennata dei contagi in provincia di Cremona: sono 916

CREMONA (9 marzo 2020) - Nuova impennata dei casi positivi al Coronavirus in provincia di Cremona: le perone contagiate ad oggi sono 916, 251 in più rispetto a ieri. Il capoluogo è naturalmente il luogo in cui si sono registrati il maggior numero di casi (294) da quando è iniziata l'emergenza legata al Covd-19, seguito da Crema con 76. Tanti malati a Soresina (48), Castelleone (37) e Pizzighettone (36). In tutto sono 98 i comuni della provincia in cui si è verificato almeno un caso di Coronavirus.

I DATI COMUNE PER COMUNE DEI CONTAGIATI

CREMONA 294

CREMA 76

SORESINA 48

CASTELLEONE 37

PIZZIGHETTONE 36

CASALMAGGIORE 25

CASTELVERDE 23

OFFANENGO 22

PANDINO 21

ANNICCO 19

PERSICO DOSIMO 17

ACQUANEGRA CREMONESE 11

TRIGOLO 10

BONEMERSE 8

BAGNOLO CREMASCO 8

VAILATE 8

RIPALTA CREMASCA 8

CASALBUTTANO ED UNITI 8

PIANENGO 7

PADERNO PONCHIELLI 7

VESCOVATO 7

SESTO ED UNITI 7

DOVERA 7

RIPALTA ARPINA 7

SPINADESCO 6

MALAGNINO 6

MONTODINE 6

OSTIANO 6

PIEVE D'OLMI 6

SAN BASSANO 6

STAGNO LOMBARDO 6

SOLAROLO RAINERIO 5

CASALETTO VAPRIO 5

SCANDOLARA RAVARA 5

GUSSOLA 5

MADIGNANO 5

ROMANENGO 5

SOSPIRO 4

PESCAROLO ED UNITI 4

MARTIGNANA DI PO 4

FIESCO 4

CAPPELLA CANTONE 4

SPINO D'ADDA 4

GRONTARDO 4

VAIANO CREMASCO 4

IZANO 4

SERGNANO 4

GERRE DE' CAPRIOLI 3

MOSCAZZANO 3

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 3

CREDERA RUBBIANO 3

CORTE DE' FRATI 3

MONTE CREMASCO 3

SCANDOLARA RIPA D'OGLIO 3

CASALMORANO 3

AZZANELLO 2

CAPERGNANICA 2

AGNADELLO 2

CROTTA D'ADDA 2

CINGIA DE' BOTTI 2

CAMPAGNOLA CREMASCA 2

CICOGNOLO 2

TRESCORE CREMASCO 2

TORRE DE' PICENARDI 2

TICENGO 2

SONCINO 2

PIERANICA 2

ISOLA DOVARESE 2

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 2

GENIVOLTA 2

RIVOLTA D'ADDA 2

SAN GIOVANNI IN CROCE 2

PIEVE SAN GIACOMO 2

POZZAGLIO ED UNITI 2

SPINEDA 1

TORLINO VIMERCATI 1

CREMOSANO 1

PIADENA DRIZZONA 1

GABBIONETA BINANUOVA 1

GADESCO PIEVE DELMONA 1

GOMBITO 1

MOTTA BALUFFI 1

PALAZZO PIGNANO 1

QUINTANO 1

ROBECCO D'OGLIO 1

SAN DANIELE PO 1

SAN MARTINO DEL LAGO 1

CAMISANO 1

CAPPELLA DE' PICENARDI 1

CASALETTO CEREDANO 1

CASTEL GABBIANO 1

CASTELVISCONTI 1

CHIEVE 1

CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 1

BORDOLANO 1