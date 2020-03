Banca chiusa e disagi: resta soltanto il bancomat

PADERNO (10 marzo 2020) - Chiusa la banca di piazza Libertà a Paderno (circa 1.400 abitanti), dove resta il servizio bancomat. Mentre arrivano rassicurazioni sulla filiale Crédit Agricole di Annicco (circa 2.000 residenti) con il servizio che proseguirà per tutto il 2020 anche se la comunità resta sul chi va là dato che nel prossimo futuro non si esclude un reindirizzamento a Soresina. Ad oggi rimane aperto anche lo sportello di Grumello (circa 1.700 cittadini), scenario che per il momento ha scongiurato lo spostamento verso Sesto.

La banca rappresenta infatti un servizio primario e il venir meno dello sportello in paese va inevitabilmente a creare disagi per i numerosi anziani che devono ritirare la pensione e per tutti coloro che faticano a recarsi personalmente alla filiale di un altro paese, anche se distante solo pochi chilometri.

