Coronavirus, scattano controlli e posti di blocco: 'Tolleranza zero'

CREMONA (9 marzo 2020) - "In gioco c'è la salute di tutti i cittadini e per questo motivo non ci sarà tolleranza per chi trasgredisce le lettere". Lo ha detto il prefetto di Cremona, Vito Danilo Gagliardi, nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza di oggi al quale hanno partecipato le forse dell'ordine e le istituzioni.

I controlli sono già partiti - come testimoniano anche le sanzioni elevate nel Cremasco - ma da domani verranno potenziati. A coordinare i controlli sugli esercizi pubblici in città e in provincia, sarà il comandante della polizia locale di Cremona, Pierluigi Sforza.

Ma non ci saranno soltanto i locali al centro dei controlli, anche gli spostamenti individuali. Saranno consentiti solo per lavoro, salute, urgenza e chi procede alle verifiche farà compilare l'autocertificazione.

