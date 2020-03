Coronavirus, assessore di Soresina positivo: giunta in quarantena precauzionale

SORESINA (9 marzo 2020) - L'assessore ai Servizi sociali del Comune di Soresina, Laura Galbignani, è risultata positiva al Coronavirus. È a casa, asintomatica e sta bene. Infermiera, nei giorni scorsi è sempre stata in prima linea nella cura e nell'assistenza ai pazienti. Tutta la giunta capeggiata dal sindaco Diego Vairani si è messa in quarantena precauzionale, in attesa di indicazioni da parte di Ats.