Coronavirus, in provincia altri 15 morti: adesso sono 35

CREMONA (8 marzo 2020) - Sempre più pesante il bilancio dei decessi legati al Coronavirus in tutta la provincia di Cremona. I morti oggi sono saliti a 35, 15 in più rispetto a sabato. Le persone di Cremona che hanno peso la vita sono otto, di Crema sei, a Soresina quattro, ad Annicco tre, a Persico Dosimo due; un decesso si è registrato nei seguenti centri: Pizzighettone, Castelverde, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Castelleone, Trescore Cremasco, Izano, Cappella Cantone, Sospiro, Malagnino, Soncino, Robecco d’Oglio e Offanengo. Pesante anche la contabilità dei contagi, che in provincia di Cremona interessano ben 89 Comuni. Oggi si è arrivati a 665, 103 casi in più rispetto a sabato.

[I NUMERI IN LOMBARDIA]

[I NUMERI IN ITALIA]