Due fratelli titolari di un bar muoiono a poche ore di distanza, indagano i carabinieri

GRUMELLO (8 marzo 2020) - Sono morti oggi, a poche ore di distanza, due fratelli che gestiscono un bar a Grumello: un 51enne e un 53enne. La singolarità dell'evento ha fatto scattare le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatto motivo del decesso. I due non si trovavano nello stesso luogo quando sono deceduti. I militari hanno sigillato il locale per svolgere ulteriori accertamenti.