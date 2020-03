Malore, il professore di musica muore a 53 anni

CASTELVETRO (9 marzo 2020) - Il cuore generoso di Fiorenzo Puerari ha smesso di battere: sabato il professore di educazione musicale, 53 anni, molto stimato e apprezzato sia nel Piacentino sia nel Cremonese, è stato stroncato da un malore e a nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo messi in atto dai soccorritori della Pubblica assistenza di Monticelli e del 118 di Piacenza. Era nella sua abitazione castelvetrese, a causa della sospensione obbligata delle lezioni scolastiche, quando si è sentito male. Puerari insegnava da 13 anni alla scuola media di Pizzighettone e da qualche tempo esercitava anche a Castelverde. Per gli studenti era un punto di riferimento, ma lo era anche per i colleghi. Puerari lascia la mamma Lina, il padre Luigi, la sorella Roberta con Gianluigi e Lorenzo. Famiglia molto stimata a Castelvetro, dove la morte del docente ha davvero sconvolto tutti.

