Cise, rifiuti abbandonati: trovato l'accordo per ripulire l'area

CAPPELLA CANTONE (9 marzo 2020) - Trovato l’accordo per la pulizia dell’area Cise. Il Comune di Cappella Cantone ha concordato con l’Istituto vendite giudiziarie di Cremona l’avvio della procedura per rimuovere l’enorme quantitativo di rifiuti che da settimane, e in alcuni casi mesi, giace nella mai decollata zona industriale al largo della Paullese. Il passaggio formale, e non l’intervento diretto, si è reso necessario per una serie di ragioni: in primis la mole di materiale da recuperare e smaltire e in seconda battuta il fatto che nell’operazione siano coinvolti più attori, ovvero i dieci Comuni consorziati, la banca che aveva concesso i finanziamenti (mai rientrati per assenza di investitori), e il Tribunale che sta seguendo la fase di liquidazione.

