Coronavirus e nuove norme, il prefetto: 'Nessuna tolleranza'

CREMONA (8 marzo 2020) - "Le forze dell'ordine saranno in campo già da oggi per effettuare controlli. E non ci sarà tolleranza" Lo ha detto il prefetto di Cremona, Vito Danilo Gagliardi, nel corso di una conferenza stampa convocata a poche ore dall'emanazione del decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, finalizzato a contenere l'emergenza Coronavirus. Provvedimento nel quale sono previste misure restrittive per il territorio della Lombardia e di altre 14 province. Gagliardi ha parlato insieme al sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti e al presidente della Provincia, Mirko Signoroni.

Tra le misure sulle quali occorre ancora fare un po' di chiarezza vi sono indubbiamente quelle relative agli spostamenti in queste aree. "Sarà possibile muoversi per comprovate esigenze lavorative o per emergenze e motivi di salute" ha spiegato Conte nella notte. Su quseto punto, ha detto il prefetto "aspettiamo che arrivino oggi altre precisazioni". Nel frattempo "verranno effettuati immediatamente controlli sui locali e sui luoghi di aggregazione. Non saranno tollerate trasgressioni.Dobbiamo far capire alle persone, con chiarezza, la pericolosità di affollarsi in piccoli spazi".

"Anche la Provincia - ha confermato Signoroni - è operativa per far rispettare il decreto e rivolgo lo stesso appello ai sindaci". Galimberti, ribadito l'impegno per quanto riguarda i controlli, si è detto "convinto che tutti capiscano la gravità della situazione e mettano in atto tutti i comportamenti corretti".