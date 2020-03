Incendio a Gazzolo, due intossicati

PIEVE SAN GIACOMO (8 marzo 2020) - Due persone e un gatto sono rimasti intossicati a causa di un incendio che si è sviluppato in una abitazione di Gazzolo, frazione di Pieve San Giacomo. Secondo quando emerso le fiamme si sarebbero propagate da un asciugacapelli mentre era in uso. Questo aspetto verrà chiarito dalle indagini dei vigili del fuoco. Gli intossicati sono stati portati ad Asola e le loro condizioni non sarebbero gravi, mentre per il gatto è stato chiamato il veterinario.