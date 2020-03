Coronavirus, in provincia di Cremona 562 positivi (+110 rispetto a ieri)

MILANO (7 marzo 2020) - Hanno raggiunto la cifra di 562 (110 in più rispetto a ieri) i positivi al Coronavirus in provincia di Cremona. Il dato lo ha fornito l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, nel consueto momento quotidiano di aggiornamento dalla Regione Lombardia. In tutta la regione i contagiati sono 3.420, i ricoverati 1.661 (di cui 359 in Terapia intensiva), in isolamento domiciliare 722, i dimessi 324, i morti 154.

“La giornata di oggi è stata caratterizzata da una serie di incontri. Dopo un briefing con l’Unità di crisi e i nostri esperti, nel primo pomeriggio, insieme al presidente Attilio Fontana, ci siamo confrontati con i sindaci delle città capoluogo. Con loro abbiamo condiviso una linea di azione comune per fronteggiare nel migliore dei modi, anche a livello sanitario, l’emergenza Coronavirus. Da parte di tutti – ha detto Gallera – si è riscontrata la massima disponibilità per cercare di fare rete e mettere a sistema tutte le risorse a nostra disposizione. Abbiamo anche ricevuto un documento dal Coordinamento dei medici di terapia intensiva della Lombardia nel quale ci viene chiesto di evidenziare al Governo la situazione ‘complicata’ che devono fronteggiare in queste ore”.

I dati aggiornati ad oggi:

i casi positivi sono 3.420 (l’incremento elevato rispetto ai 2.612 di ieri è dovuto all’arrivo in blocco di circa 300 tamponi positivi provenienti da Brescia che ieri non erano stati processati)

i deceduti 154 (ieri erano 135), tutte persone anziane con un quadro clinico già compromesso. L'87% ha più di 75 anni, l'11% ne ha fra 65 e 74 e il 2% fra 50 e 64 anni

i dimessi e trasferiti al domicilio 524

in isolamento domiciliare 722

in terapia intensiva 359 (+50 rispetto a ieri)

i ricoverati non in terapia intensiva 1.661

i tamponi effettuati 15.778

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi due giorni