Coronavirus, Galimberti: 'Subito misure più restrittive'

«Abbiamo chiesto che la Regione chieda al governo di adottare immediatamente misure più restrittive per evitare totalmente luoghi in cui troppe persone si possono incontrare». Lo ha detto il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, dopo una riunione telefonica con il governatore Attilio Fontana e i colleghi degli altri capoluoghi, ribadendo in un videomessaggio su Fb le principali precauzioni igienico-sanitarie, inclusa quella di limitare baci e abbracci. «Io lo sto facendo anche con mia figlia, non sapete quanto mi pesa», ha aggiunto, precisando che le raccomandazioni sono rivolte «non solo agli anziani ma anche ai giovani. Altrimenti i nostri sanitari non riusciranno a curare tutte le persone che ne avranno bisogno. Noi come Comune, rispetto alle disposizioni della Presidenza del consiglio in vigore, stiamo mettendo in atto dei controlli. Oggi la polizia locale ha controllato 38 fra medie e grandi strutture commerciali chiedendo il rispetto delle prescrizioni e continuerà a farlo anche nelle strutture sportive, ma è chiaro che come Comune non possiamo controllare tutto e tutti. Per questo - ha aggiunto Galimberti - faccio un appello ai cittadini: attenetevi rigorosamente alle misure che ci hanno dato e quelle che, speriamo in brevissimo tempo, arriveranno ancora più rigorose. Fatelo, per la vostra salute e la salute di tutti. L’obiettivo è non aggravare una situazione già difficile da affrontare».

Il primo cittadino ha sottolineato anche di aver «condiviso con la Regione e tutti i sindaci lombardi la necessità assoluta che vengano date risposte e supporti immediati al nostro ospedale e a quelli che sono nelle zone più colpite, come la nostra, coinvolgendo tutto il sistema sanitario nazionale. Ci si sta muovendo in questi direzione ma occorre aumentare gli sforzi e l’impegno. La situazione è molto seria e la stiamo seguendo con estrema attenzione. La questione principale al momento è la tenuta del nostro sistema sanitario: sta stringendo i denti da due settimane ormai per affrontare quatte emergenza ma è chiaro che non può più reggere in queste condizioni. Parlo di personale, e ringrazio infinitamente gli operatori sanitari in prima linea con competenza e abnegazione. Parlo di posti letto soprattutto delle terapie intensive. E parlo di attrezzature».