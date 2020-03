L’Italmark assume, lavori quasi al termine

SONCINO (8 marzo 2020) - Posti di lavoro in arrivo all'ombra della rocca. In un momento difficile non solo a livello sanitario ma anche economico il Comune decide di stare un po' più vicino ai cittadini e, fortunatamente, l'impresa nel borgo non si ferma: a metà aprile aprirà a Soncino il nuovo Italmark. Il supermercato cerca personale e il municipio, per facilitare le pratiche agli aspiranti commessi, si prenderà la briga di consegnare i curricula che possono essere portati in portineria o spediti via mail ( promozionelavoro@comune.soncino.it ) al curriculum va allegato un documento d'identità in corso di validità.

