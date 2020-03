L'ultimo saluto al maresciallo Marcinnò

CAORSO (7 marzo 2020) - Seppure con le inevitabili prescrizioni legate all’emergenza sanitaria in corso, questa mattina il paese si è riunito fra la piazza della chiesa e l’argine del torrente Chiavenna per salutare per l’ultima volta il maresciallo Giuseppe Marcinnò: da lì, essendo l’ingresso nell’edificio religioso riservato a familiari, amici più stretti e istituzioni, i cittadini hanno ascoltato le parole del parroco don Franco Cattivelli e si sono commossi quando la bara è stata portata all’esterno dai colleghi dell’Arma. La bandiera tricolore e il saluto militare di tanti ufficiali, arrivati anche da fuori provincia per rendere omaggio al comandante della caserma locale, sono stati l’ultimo omaggio ad un uomo che, ancora prima di essere un bravo carabiniere, era un bravo marito e un bravo padre.

