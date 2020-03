Attivata la Protezione Civile per l'assistenza alla popolazione

CREMONA (7 marzo 2020) - "Sono state definite le indicazioni per l'attivazione del volontariato di Protezione Civile nell'ambito dell'emergenza Coronavirus - ha precisato il Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni -. All’interno del Centro Operativo Comunale, il volontariato svolge le attività di supporto al coordinamento del COC, assistenza alla popolazione, funzioni di segreteria e di TLC (telecomunicazioni, ndr) se necessario. Non è consentito al volontariato svolgere attività che siano a contatto stretto con soggetti in quarantena". Ha concluso Signoroni: "Procede altresí il pressing sulle istituzioni centrali, attraverso Upi ed Upl, affinché si adottino presto misure certe anche sul versante degli aiuti alle imprese ed ai lavoratori, con particolare riferimento alle regioni più colpite".

Infine si ricorda che in Provincia di Cremona, ci sono 32 Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile operative per un totale di circa 600 volontari.

