Coronavirus, primi due casi a Grontardo

GRONTARDO (6 marzo 2020) - Primi due casi di positività al Coronavirus nel territorio di Grontardo. A comunicarlo è l'amministrazione comunale. Un paziente è attualmente ricoverato in ospedale a Brescia in buone condizioni generali, l' altro paziente è il parroco don Franz Tabaglio, sacerdote dell’Unità pastorale di Scandolara Ripa d’Oglio-Grontardo-Levata. La conferma è arrivata dall'ATS Val Padana questo pomeriggio. Si sono avviate già le procedure previste per definire chi è venuto a stretto contatto con il don negli ultimi 14 giorni per essere posto in isolamento cautelativo presso la propria abitazione.

don Franz Tabaglio, sacerdote dell’Unità pastorale di Scandolara Ripa d’Oglio-Grontardo-Levata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO