Posta chiusa da quindici giorni, gli anziani protestano

ACQUANEGRA (7 marzo 2020) - Mugugni e proteste in paese per la chiusura della Posta che si sta protraendo ormai da quindici giorni. Sul cartello affisso all’ingresso dell’ufficio c’è scritto che il servizio è sospeso in maniera temporanea dal 22 febbraio per «evento criminoso». Dove per criminoso si intende il tentato furto messo a segno dai ladri circa un mese fa. Una volta entrati all’interno dell’ufficio di via Marconi i malviventi avrebbero provato a scassinare la cassaforte, ma non ce l’hanno fatta e se la sono dunque svignata procurando però ingenti danni alla struttura. A complicare le operazioni di sistemazione ci ha pensato subito dopo l’emergenza Coronavirus, col risultato che oggi la porta è ancora chiusa e non si sa quando riaprirà. «Per tutti gli abitanti di Acquanegra il disagio è notevole – rileva preoccupato l’ex insegnante Massimo Gagliardi che solleva il problema – a partire dagli anziani (che possono ritirare la pensione a Grumello) che non avendo il conto in banca hanno bisogno in questi giorni di liquidità e non sanno come fare; già in paese il servizio ci viene garantito da tempo tre giorni alla settimana, il martedì, giovedì e sabato, se poi non apre del tutto la questione si complica e non poco».



