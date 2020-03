Il vescovo Napolioni in ospedale

CREMONA (6 marzo 2020) - A seguito di alcuni giorni di febbre altalenante e di qualche difficoltà alle vie respiratorie, oggi pomeriggio, dopo alcuni esami clinici, il vescovo Antonio Napolioni è stato ricoverato presso l’Ospedale Maggiore di Cremona per sottoporsi ad ulteriori accertamenti ed in particolare al “tampone” del Coronavirus. Il vescovo ha così commentato: «Dopo alcuni appuntamenti quotidiani 'In casa con voi', ora starò anche 'In ospedale con voi'».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO