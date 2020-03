I musei restano chiusi fino a nuova indicazione

CREMONA (6 marzo 2020) - Contrariamente a quanto comunicato nei giorni scorsi - dopo ulteriori valutazioni svolte nel pomeriggio sia in rapporto a temi organizzativi che in relazione all'evoluzione della situazione - e sempre in accordo con la Prefettura, l'amministrazione comunale ha comunicato che i Musei Civici e il Museo del Violino rimarranno ancora chiusi domani e nei prossimi giorni fino ad altra indicazione, per quella ragione di tutela della salute che sta guidando le scelte principali in questo periodo.

