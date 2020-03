Ritorna lo Sbaracco: da oggi fino al 14

CREMONA (7 marzo 2020) - Ritorna Lo Sbaracco, vendita promozionale organizzata da Confcommercio e Botteghe del Centro, in collaborazione con il DUC, per chiudere i saldi invernali. Un’edizione particolare, condizionata dalle ordinanze sul Coronavirus. Perché, come indica una nota emanata dalla Prefettura, “il momento attuale non consente lo svolgimento nella forma consueta, come mercato all'aperto, del tradizionale sbaracco cittadino”. Si tratta dunque di un’edizione ripensata e rinnovata. Organizzatori e imprese, infatti, hanno deciso – oltre alla apertura straordinaria di domenica - di continuare le promozioni (ovviamente all’interno e nel rispetto delle avvertenze di tutela della salute) fino a sabato 14 marzo. “Abbiamo voluto fare sintesi di istanze diverse: - conferma Eugenio Marchesi, presidente della Botteghe - da un lato quelle sanitarie, dall’altro quelle di imprese che vogliono continuare a far vivere la città. Ci siamo lungamente confrontati anche con gli Amministratori e la Prefettura per consentire, comunque, questa iniziativa fortemente voluta da tante attività. Dalle aziende abbiamo ricevuto una testimonianza concreta, pur nella piena consapevolezza della situazione, della loro volontà di contribuire a far ripartire la città, senza arrendersi alla paura”.

Una quarantina di adesioni, in tutta la città: dai corsi Garibaldi, Campi e Mazzini, fino alle vie Mercatello e Solferino, via Robolotti e Capitano del Popolo, senza dimenticare piazza Stradivari e Largo Paolo Sarpi.

