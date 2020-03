Coronavirus, tre cremonesi ricoverati a Genova

GENOVA (5 marzo 2020) - Sono tre i pazienti cremonesi ricoverato presso l'ospedale Policlinico San Martino di Genova affetti da Coronavirus. Lo ha annunciato la direzione sanitaria, comunicando che in tutta la struttura i ricoverati colpiti da Covid-19 sono sette di cui tre ricoverati in Rianimazione in condizioni gravi ma stabili.

I tre pazienti in Rianimazione, in assistenza ventilatoria invasiva, sono: un uomo di 79 anni, residente a Castiglione D’Adda e proveniente dall’Hotel Bel Sit di Alassio, una donna di 85 anni residente nella provincia di Cremona e proveniente dall’Hotel Garden di Laigueglia, una donna di 90 anni residente nella provincia di Lodi, proveniente dall’Hotel Bel Sit di Alassio.

Nel reparto di malattie Infettive sono ricoverate 4 persone: una donna di 73 anni (di Castiglione d’Adda), in reparto dal 24 febbraio e migliorata a seguito del ricovero, una donna di 64 anni di Piacenza ricoverata dal primo marzo (contatto di caso confermato a Codogno), in buone condizioni, un uomo di 75 anni della provincia di Cremona proveniente dall’Hotel Garden di Laigueglia, ricoverato dal primo marzo, in buone condizioni, un uomo di 79 anni residente in provincia di Cremona e proveniente dall’Hotel Corallo di Finale ricoverato dal 3 marzo, in condizioni stabili ma sottoposto a stretto monitoraggio.

