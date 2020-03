Coronavirus, in Lombardia 2251 contagiati: 376 i guariti

MILANO (5 marzo 2020) - «Il numero dei contagiati continua a crescere, sono 2.251 di cui 1.169 ricoverati, di cui 244 in terapia intensiva, 364 in isolamento domiciliare, e si riducono rispetto ad ieri. Crescono anche i dimessi sono 376 in un solo giorno, 126 in più di ieri. I morti sono 98». È il bilancio fornito dall’assessore regionale Giulio Gallera nella consueta conferenza stampa a Palazzo Lombardia. «I posti di terapia intensiva dedicati al coronavirus sono diventati 321» ha aggiunto.

«Nell’arco di due giorni sono stati assunti 136» sanitari ha spiegato Gallera. All’ospedale di Lodi, uno di quelli in frontiera, sono arrivate 83 unità, fra questi 47 infermieri e 17 operatori sanitari, fra questi ci sono anche cinque medici e 8 infermieri militari. Altri dieci medici e otto infermieri militari, ha aggiunto, arriveranno domani all’ospedale di Seriate, mentre a Crema sono stati assunti 5 infermieri e due medici. In tutti quindi le nuove forze sono 39 medici, 18 operatori sanitari e il resto infermieri.

