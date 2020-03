Servizi Demografici: certificati, istanze e appuntamenti anche online

CREMONA (5 marzo 2020) - Come comunicato nei giorni scorsi si conferma che l’attività degli uffici comunali sta procedendo regolarmente per assicurare i servizi alla cittadinanza. Sono state in ogni caso individuate modalità organizzative e operative per evitare un eccessivo affollamento. In particolare, per quanto riguarda i Servizi Demografici, dove in genere si verifica il maggior afflusso di persone, gli utenti sono invitati a seguire le indicazioni del personale comunale preposto all'accoglienza che sta applicando le misure recentemente introdotte.

Si invitano gli utenti che necessitano di semplici informazioni a consultare innanzitutto il sito del Comune, Sezione Servizi Demografici. Per fissare un appuntamento per il rilascio della carta d’identità elettronica basta telefonare al numero 0372407324 o inviare mail all’indirizzo anagrafe@comune.cremona.it.

Sul sito del Comune c’è poi l’agenda online grazie alla quale è possibile stabilire un appuntamento per la richiesta di pubblicazioni e matrimoni, unioni civili, separazione e divorzi, cittadinanza italiana, deposito delle DAT (Disposizione Anticipate di Trattamento), costituzione delle coppie di fatto, rilascio di attestazioni di iscrizione anagrafica per i cittadini Europei. Si possono inoltre ottenere certificati anagrafici, di stato civile, compilare autocertificazioni, presentare istanze (quali ad esempio cambi di residenza) attraverso lo Sportello Telematico al quale si accede dal sito del Comune nella sezione Servizi Online.

In questo particolare momento la cittadinanza è dunque invitata a sfruttare tali modalità, già da tempo attivate dal Comune, direttamente dal proprio computer, 7 giorni su 7 e a qualsiasi ora. Si tratta di buone pratiche sempre valide, non solo in questo periodo, ma anche successivamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO