'Intelligente e sostenibile', Cremona è sempre più smart

CREMONA (6 marzo 2020) - Cremona intelligente e sostenibile. La nostra città si piazza al 19esimo posto in Italia per livello di sostenibilità urbana secondo l’analisi di EY che, nella quinta edizione dello Smart City Index, analizza i 109 capoluoghi di provincia dello Stivale classificando il loro sviluppo in termini di reti e infrastrutture e misurando la loro capacità di innovare e offrire servizi di qualità ai propri cittadini. La graduatoria è l’esito di un esame approfondito della sostenibilità in tre macro-aree: mobilità, risorse energetiche e risorse ambientali. Cremona è una delle quattro città di piccola dimensione che rientrano nella top 20, insieme a Mantova (quarta), Pordenone (nona) e Cuneo (diciottesima).

