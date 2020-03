Coronavirus, salgono a cinque le vittime a Orzinuovi

ORZINUOVI (5 marzo 2020) - Sono cinque le vittime orceane del Coronavirus, quattro sono morte nelle ultime 12 ore. L'ultimo decesso si è registrato questa mattina e riguarda una donna di 90 anni rimasta vedova solo 10 giorni fa. In precedenza a perdere la vita era stato un uomo di 69 anni che prima di contrarre il Covid19 era in buone condizioni di salute.

In mattinata il sindaco Giampietro Maffoni ha convocato una giunta straordinaria per decidere quali contromisure adottare allo scopo di evitare che la Capitale della Bassa possa presto divenire una nuova zona rossa. Pur non potendo emettere nuove ordinanze straordinarie, in ottemperanza a quanto chiesto dal Ministero per coordinare al meglio i vari enti locali, il primo cittadino ha disposto la sospensione immediata del mercato cittadino di venerdì e ha ordinato la sanificazione di tutti i locali pubblici e privati. Maffoni si è poi rivolto agli esercenti e alla cittadinanza chiedendo di mantenere un numero adeguato di persone all'interno delle attività commerciali, meglio se un numero inferiore rispetto alle indicazioni ministeriali da seguire, sollecitando inoltre la creazione di gruppi di volontari per il trasporto a domicilio di generi alimentari e farmaci e di un numero attivo per richieste e informazioni. Il centro diurno anziani Nolli è stato chiuso mentre il centro diurno integrato è ancora aperto fino a eventuali nuove disposizioni dell'azienda sanitaria territoriale.

