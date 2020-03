Sistema Cremona compatto: «Ecco le nostre otto priorità»

CREMONA (5 marzo 2020) - Interventi per il credito alle imprese, sostegno al reddito dei lavoratori, proroga di scadenze fiscali, tutela dell’export e della zootecnia, risorse agli enti locali. Sono otto le richieste del territorio elencate nel documento inviato a Governo e Regione e messo a punto dopo l’incontro di lunedì in Camera di commercio. Il documento è già stato inviato, accompagnato da una lettera del sindaco di Cremona. Lo ha annunciato lo stesso Gianluca Galimberti: «In accordo con tutto il territorio, compatto e coeso ho inviato questa lettera al presidente Giuseppe Conte e al presidente Attilio Fontana con le richieste che facciamo per affrontare la fase di emergenza e il dopo. Ho sentito personalmente al telefono il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, e quello della Salute, Roberto Speranza». Nella lettera, Galimberti sottolinea: «Riteniamo che gli interventi richiesti siano essenziali, imprescindibili e urgenti per la tenuta del nostro sistema economico e sociale». E conclude: «Chiediamo di essere sentiti in fase di stesura del decreto che prevederà misure a favore delle zone interessate dalla crisi».





