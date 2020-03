Operazione fulminea della Squadra Mobile, incastrato il ladro del Torriani

CREMONA (5 marzo 2020) - Operazione fulminea della Squadra Mobile di Cremona che in pochi giorni è riuscita a incastrare il ladro autore dei furti - avvenuti nelle incursioni del 29 febbraio e del 3 marzo - di materiale didattico all’interno dell’istituto “J. Torriani”. Oltre al pluripregiudicato B.M., classe ‘70, che dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato, la Terza sezione Reati contro il patrimonio ha fermato una donna - S.O. del ‘60 e titolare di un bar del territorio - per ricettazione. Gli agenti, grazie a un’accurata e mirata attività investigativa, sono riusciti a risolvere il caso e recuperare la quasi totalità del materiale rubato.

