Nuova rotatoria sulla via Castelleone: dal 9 marzo il via ai lavori

CASTELLEONE (6 marzo 2020) - Al via da lunedì 9 marzo il cantiere sulla via Castelleone per la realizzazione di una nuova rotatoria che interesserà oltre alla via Castelleone le vie Erno e Picenengo. Si tratta di un importante intervento con il quale si vuole mettere in sicurezza gli innesti delle vie Erno e Picenengo sulla via Castelleone. Il termine dei lavori è previsto entro il 23 giugno 2020. Per ridurre al minimo i disagi su questa importante arteria gli interventi sono stati suddivisi in tre fasi successive.

Si inizierà con la chiusura della via Picenengo: in questa fase non si potrà transitare nel tratto compreso tra la via Sesto e la Castelleone. Nella seconda fase sarà chiusa via Erno con il conseguente divieto di circolazione veicolare su questa strada nel tratto compreso fra via Castelleone e via Castelverde, mentre l’accesso alle proprietà laterali potrà avvenire dal lato di via Castelverde. Nella terza ed ultima fase la via Castelleone (nel tratto interessato dal cantiere) sarà transitabile ad una sola corsia per senso di marcia con il limite di velocità portato a 40 km/h.

