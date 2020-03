Morto il comandante dei carabinieri di Caorso

CAORSO (5 marzo 2020) - Morto nella notte in caserma, per un malore, il comandante della stazione locale dell’Arma dei carabinieri, maresciallo Giuseppe Marcinnó, di 53 anni. Originario della Sicilia, era a Caorso dal 2017 dopo aver ricoperto incarichi in Sicilia, Piemonte e aver partecipato a missioni umanitarie ad esempio in Kosovo. Cavaliere della Repubblica, di recente ha seguito importanti indagini come quella sull’omicidio di Rocco Bramante. Lascia moglie e quattro figli, il paese è sotto choc.

