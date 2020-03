Elssa, gioiello di tecnologia

CREMONA (5 marzo 2020) - La Ice Yachts di Salvirola, società specializzata nella costruzione di imbarcazioni a vela, ieri mattina ha varato sul Po la Ice Cat 67.02, l’ultima, splendida creazione del cantiere di casa nostra. L’imbarcazione navigherà fino a Fano dove sarà alberata. Al battesimo dell’acqua hanno presenziato un sacerdote, che ha impartito la benedizione, e le due madrine, che hanno rotto simbolicamente sull’ancora le bottiglie, una per ogni scafo. Il titolare della Ice Yachts, Marco Malgara, ha salutato con entusiasmo il varo della Ice Cat 67.02: «Siamo molto contenti e desidero ringraziare tutte le persone che hanno collaborato nella realizzazione, i progettisti, lo staff interno, i collaboratori esterni, i fornitori e gli armatori». La barca di nome Elssa, come le iniziali delle donne della famiglia armatoriale di Torino, è un gioiello di tecnologia, tutta in carbonio, con pannelli solari e idrogenerazione, certificata Rina, Classe Green plus e Comfort.

