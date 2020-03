Ecco la tomba dei Templari, scoperta in largo Boccaccino

CREMONA (4 marzo 2020) - Negli occhi degli archeologi lo stupore per il delinearsi sulle pareti inumidite di tre croci rosse su fondo bianco con incisione preparatoria che ricordano quelle dei Templari... un segno inatteso e che fa immediatamente balzare le lancette del tempo indietro di mille anni, fino all’epoca dell’imperatore Ottone, secoli X e XI. Questa è, infatti, la possibile datazione della tomba a camere rinvenuta nello scavo in corso in largo Boccaccino, nell’area adiacente il muro perimetrale del Torrazzo. Dopo la tomba alla cappuccina di qualche settimana fa, il ritrovamento di una tomba a camera ha una sua importanza soprattutto per quel segno che fa pensare a un’inumazione di un Templare. «Fare ipotesi per ora è azzardato — afferma il soprintendente Gabriele Barucca —, comunque sia si tratta di una tomba a camera riempita di materiali di riporto, per ora non sono state rinvenute ossa, la speranza è di poter trovare altri reperti, monete o simili che ci permettano una datazione certa e magari ci diano alcuni indizi. Certo è un ritrovamento importante e inatteso come spesso ciò che emerge da indagini archeologiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO