Schianto tra Tir e furgoncino delle pompe funebri, illesi

SONCINO (5 marzo 2020) - Una momentanea distrazione, poi lo schianto. Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito (e nessun deceduto, neppure fra i trasportati) ieri mattina in zona industriale dove a scontrarsi sono stati un tir e un furgoncino di servizio delle pompe funebri. Sono intervenute le forze dell'ordine ma non è stato necessario chiamare i soccorsi.

E' successo tutto ieri mattina intorno alle 10. Teatro del sinistro la provinciale 235, o via Milano che dir si voglia, in quel momento molto trafficata. Secondo le prime ricostruzioni dell'Arma la dinamica sarebbe pressapoco questa: il furgoncino stava procedendo sulla carreggiata dietro all'autotrasporto di grandi dimensioni quando, improvvisamente, i due mezzi sono finiti per fiancheggiarsi, scontrandosi con un violento urto. All'origine dell'incidente ci sarebbe un equivoco fra i due automobilisti che, reciprocamente, non avrebbero capito le intenzioni di svolta. I veicoli si sono incastrati in prossimità dell'incrocio che conduce all'ingresso della ditta Imbalplast dove il carico era diretto. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della stazione locale per occuparsi dei rilievi e per permettere al traffico di tornare a scorrere agevolmente. Moderati i disagi per i pendolari e i dipendenti delle vicine aziende che hanno dovuto utilizzare nel corso della mattinata una sola corsia.

